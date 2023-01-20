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عمدة نيويورك يطلب توزيع المهاجرين غير الشرعيين بشكل عادل

20
JANUARY
2023
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ناشد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، توزيع المهاجرين غير الشرعيين بـ"شكل عادل" على المدن والولايات كافة.
 
عمدة نيويورك يطلب توزيع المهاجرين غير الشرعيين بشكل عادلحرس الحدود الأمريكي يعتقل عددا قياسيا من المهاجرين في ديسمبر
وخلال خطاب ألقاه في المؤتمر الأمريكي لرؤساء البلديات، حث آدامز إدارة بايدن على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تشمل العفو عن جميع الأجانب غير الشرعيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، وتصاريح العمل المعجلة لعبور الحدود، وإقرار برنامج توزيع متساو من شأنه إرسال عابري الحدود الوافدين حديثا والأجانب غير الشرعيين إلى جميع المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد.
 
وقال إنه "لا يوجد مكان" في مدينة نيويورك لعابري الحدود والأجانب غير الشرعيين، حيث أن ملاجئ المشردين في المدينة مكتظة.
 
ويأتي نداء آدامز إلى بايدن، مع وصول أكثر من 40 ألف عابر للحدود والأجانب غير الشرعيين إلى مدينة نيويورك منذ ربيع عام 2022، وقد تم نقل معظمهم من ولاية تكساس.
 
هذا وأطلقت وزارة الأمن الداخلي تطبيقا حيث يمكن للمواطنين الأجانب الذين يعيشون في المكسيك تحديد مواعيد لدخول الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية.
 
كما أعلنت عن خطة تمكن 360 ألفا من عابري الحدود من الدخول إلى داخل الولايات المتحدة من خلال التقدم بطلب للإفراج المشروط لأسباب إنسانية.
 
تشير التقديرات الأخيرة إلى أن إدارة بايدن سيحقق رقما قياسيا للهجرة غير الشرعية هذا العام مع اعتقال 2.6 مليون من عابري الحدود والأجانب غير الشرعيين.
روسيا اليوم
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