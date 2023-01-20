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حريقٌ مهول يلتهم 60 منزلاً في اليابان!

20
JANUARY
2023
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دمر حريق في ساعة مبكرة من صباح الجمعة ما لا يقل عن 60 منزلا في حي فقير مكتظ بالسكان بالعاصمة كوريا الجنوبية سول، مما أجبر حوالي 500 شخص على الفرار.

وأخمد رجال الإطفاء ألسنة اللهب في قرية كوريونغ بسول في غضون 5 ساعات، وقال المسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو وفيات حتى بعد ظهر الجمعة.

وقال شين يونغ هو، المسؤول في إدارة الإطفاء بمنطقة غانغنام في سول، إن عمال الإنقاذ يواصلون البحث في المناطق المتضررة من الحريق، لكن يعتقد أن جميع السكان تم إجلاؤهم بأمان.

قام أكثر من 800 من رجال الإطفاء والشرطة بإخماد النيران والتعامل مع عمليات الإجلاء بعد اندلاع الحريق في حوالي الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأظهرت صور رجال الإطفاء وهم يكافحون النيران تحت دخان كثيف أبيض يغطي القرية بينما كانت مروحيات ترش المياه من الأعلى.

قال كيم ريوم، المسؤول في مكتب حي غانغنام، إن حوالي 500 شخص تم إجلاؤهم إلى منشآت قريبة، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية مدرسية.

ويخطط المسؤولون لنقل عدد غير محدد من الأشخاص، الذين دمرت منازلهم أو تضررت بشدة إلى ثلاثة فنادق.

قال كيم سونغ هان، أحد سكان القرية ويبلغ من العمر 66 عاما، للأسوشيتدبرس: "كيف يمكن أن يحدث هذا في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة؟"، في إشارة إلى أحد أكبر الأعياد السنوية في البلاد والتي تبدأ في عطلة نهاية الأسبوع وتستمر حتى الثلاثاء.

قال كيم: "كان علي أن أخرج من المنزل مرتديا هذه الملابس فقط. لم أستطع الذهاب إلى العمل".

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