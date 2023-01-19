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دعم غير مسبوق.. الدول الأوروبية الداعمة ستزود أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ودبابات وأنظمة دفاع جوي

19
JANUARY
2023
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ترى دول الناتو أن الحفاظ على القدرة القتالية لأوكرانيا، يتطلب زيادة إمدادات الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الدبابات وأنظمة المدفعية الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي ومركبات قتال المشاة.

ذكر بيان مشترك لـ 11 دولة من دول الناتو ممن تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الإستونية يوم الخميس. أن الحفاظ على القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية، يتطلب زيادة الإمدادات إلى كييف، وبالدرجة الأولى الأسلحة الثقيلة، والدبابات وأنظمة المدفعية الثقيلة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومركبات قتال المشاة.

وشارك ممثلو بريطانيا العظمى وألمانيا والدنمارك وإسبانيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وإستونيا في الاجتماع الذي عقد في قاعدة الجيش الإستوني تابا.

وجاء في نص البيان "نلتزم بشكل جماعي بتوريد كميات غير مسبوقة من الدعم للدفاع عن أوكرانيا ، لتشمل دبابات ومدفعية ثقيلة ومعدات للدفاع الجوي وذخيرة ومركبات للمشاة. وسيتم تقديم هذه المساعدات الكبيرة لأوكرانيا من الاحتياطيات الوطنية، ما يشير إلى فهم متبادل لخطورة الوضع والالتزام بزيادة وتسريع الدعم لأوكرانيا بشكل عاجل".

ومن بين المشاركين الـ 11 في الاجتماع، لم تتمكن سوى 7 دول من بيان التزاماتها المحددة. تعهدت الدنمارك بمواصلة تدريب القوات المسلحة لأوكرانيا، وأعلنت جمهورية التشيك استعدادها لزيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة، وبخاصة إنتاج المركبات المدرعة وأنظمة المدفعية والقذائف لها. وتعهدت سلوفاكيا "بمواصلة العمل لإلغاء حظر نقل المعدات الإضافية إلى أوكرانيا، مع التركيز على الدبابات، وعربات المشاة، وأنظمة الدفاع الجوي، وكذلك زيادة إنتاج أنظمة المدفعية ومعدات إزالة الألغام والذخيرة.

 شحنات الأسلحة الجديدة

وقدمت المملكة المتحدة ولاتفيا وبولندا وإستونيا التزامات أكثر واقعية وخطورة فيما يتعلق بنقل المساعدة العسكرية إلى كييف.

ووعدت لندن بتسليم كييف مجموعة من دبابات تشالنجر 2، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم، ومئات المركبات المدرعة من مختلف الأنواع، ومنشآت مد الجسور وإزالة الألغام، وطائرات مسيرة، و 10000 قذيفة مدفعية، بالإضافة إلى مئات الذخائر لقاذفات الصواريخ المتعددة وغيرها من المعدات. لاتفيا تعد دفعة جديدة من المساعدات تشمل العشرات من قاذفات ستينغر، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة، وطائرتي هليكوبتر مي-17، وعشرات المدافع الرشاشة، وعدة عشرات من الطائرات المسيرة، وسوف تدرب ألفي جندي أوكراني.

وفقا للبيانات الرسمية لوزارة الدفاع الإستونية ، وافقت تالين على تسليم أوكرانيا العشرات من مدافع الهاوتزر، ومئات من قاذفات القنابل المضادة للدبابات جنبا إلى جنب مع الذخيرة، وقذائف المدفعية من عيار 155 ملم، بالإضافة لتوفير التدريب للقوات المسلحة الأوكرانية.

في المقابل ، تعهدت بولندا بتزويد أنظمة مدفعية مضادة للطائرات، و70 ألف فذيفة و42 عربة مشاة ومجموعة من دبابات ليوبارد 2. ومعدات أخرى.

روسيا اليوم
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