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نائب رئيس الوزراء الروسي: وزارة الطاقة تناقش استخدام الغاز من في شرق سيبيريا في السوق الروسية

19
JANUARY
2023
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وطنية - اشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الى أن "وزارة الطاقة الروسية تناقش استخدام الغاز القادم من الحقول في شرق سيبيريا في السوق المحلية الروسية وتطوير نظام نقل الغاز"، بحسب وكالة "روسيا اليوم".
 
وقال: "نعتقد أنه، بشكل عام، يجب استخدام الحقول الواقعة في شرق سيبيريا بشكل شامل لكل من السوق المحلية وإمكانيات ملء البنية التحتية لأنابيب الغاز، كل هذا يعتبر جزءا من تطوير البنية التحتية لنقل الغاز ككل.. وزارة الطاقة لدينا تعمل على هذه المسألة الآن".
 
وفي وقت سابق، أفاد نوفاك أنه في عام 2022، سلمت روسيا 15.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا".

وأشار رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، إلى أنه "بعد نتائج عام 2022، تجاوزت الحيازة التزاماتها السنوية لإمدادات الغاز إلى الصين، حيث تم تسليم ما يزيد على العقد بانتظام، واعتبارا من 1 كانون الاول، وصلت إلى مستوى جديد تماما من الإمدادات لهذا البلد".
 
ولفت الى انه "في السنوات القادمة، سيصل إجمالي صادرات "غازبروم" إلى الصين، إلى 48 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ومع خط أنابيب نقل الغاز عبر منغوليا، ستكون ما يقرب من 100 مليار متر مكعب سنويا".

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