إجراء أوكراني يؤدي إلى خفض إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا

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خفضت شركة الغاز الروسية "غازبروم" إمدادات الوقود الأزرق إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنحو 23% بعد رفض الأخيرة طلبات لنقل الغاز الروسي عبر أراضيها.

وقال ممثل شركة "غازبروم" الروسية إن مستوى الإمدادات من روسيا إلى أوروبا عبر محطة "سودجا" في أوكرانيا يبلغ اليوم 25.1 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني رفض قبول طلبات لنقل الغاز.

وللمقارنة فإن حجم الإمدادات كان الأمس (18 يناير 2022) عند مستوى 32.6 مليون متر مكعب، ما يعني أن الإمدادات تراجعت بنسبة 23%.

وقبل ذلك أفاد مشغل منظومة الغاز الأوكراني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني بأن إمدادات الغاز من روسيا في تاريخ 19 يناير 2023 قد تصل إلى مستوى 24.4 مليون متر مكعب.

ومنذ 11 مايو من العام الجاري تقوم شركة "غازبروم" الروسية بضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة واحدة وهي "سودجا"، إذ يرفض الجانب الأوكراني تلقي طلبات الغاز عبر "سوخرانوفكا".

واليوم رفض الجانب الأوكراني من قبول طلبات لنقل الغاز الأمر الذي أدى إلى تراجع الإمدادات عبر المحطة الوحيدة "سودجا" بنحو 23%، ما من المرجح أن يؤثر على أسعار الغاز في السوق الأوروبية.