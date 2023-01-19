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لاغارد: الاقتصاد في منطقة اليورو يظهر صمودا أكبر من المتوقع

19
JANUARY
2023
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وطنية - أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن "النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ مقارنة بعام 2022 لكنه سيكون هذا العام أفضل بكثير مما كان متوقعا، رغم التضخم وأزمة الطاقة"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
وقالت خلال مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا: "أصبحت الأخبار أكثر إيجابية في الأسابيع الأخيرة"، لذا فإن العام الحالي "لن يكون مشرقا ولكن أفضل بكثير مما كان يُخشى".
 
وأكدت ان "أسواق العمل في أوروبا لم تكن أبدا نشطة إلى هذا الحد في ظل بلوغ نسبة البطالة أدنى مستوى، مقارنة بما كان الامر في الاعوام العشرين الماضية".
 
ومن المتوقع أن تتجنب ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، الركود عام 2023 رغم أزمة الطاقة، وفق ما أفاد المستشار أولاف شولتس خلال مقابلة الثلاثاء مع وكالة بلومبرغ.

من جانبها، تتوقع المفوضية الأوروبية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو كما هي الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من عام 2022 وخلال الربع الأول من عام 2023، قبل حدوث انتعاش خلال بقية العام.
 
ومع ذلك، أشارت لاغارد إلى بيانات التضخم التي "لا تزال مرتفعة للغاية رغم تباطؤ زيادات الأسعار بعد بلوغها ذروتها في تشرين الأو متجاوزة نسبة 10%"، وقالت: "نحن عازمون في البنك المركزي على إعادة (التضخم إلى الهدف) عند 2% في الوقت المناسب" من خلال "اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق ذلك".

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