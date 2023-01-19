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"ندعو الرب أن ينير عقولهم".. الكنيسة الروسية تحذر من خطوة غربية قد تؤدي إلى "نهاية العالم"

19
JANUARY
2023
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حذر بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، من أن الرغبة في تدمير روسيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب مدمرة للبشرية جمعاء.

وقال البطريرك كيريل في حديث اليوم الخميس، بمناسبة عيد الغطاس المجيد: "لقد اتخذت الرغبة اليوم في هزيمة روسيا أشكالا خطيرة للغاية".

وأضاف: "ندعو الرب أن ينير (عقول) المجانين ويساعدهم على فهم أن أي رغبة في تدمير روسيا ستعني نهاية العالم"، مشيرا إلى أن التهديدات التي يتعرض لها العالم اليوم "كبيرة للغاية".

ودعا البطريرك في خطبته إلى الصلاة لتحذير المجانين الذين يريدون تدمير روسيا، وقال: "إننا في حاجة إلى الصلاة ليس حول هذا فقط، ولكن بشكل عام، بدلا من هذا الجنون، سيكتسب الجنس البشري وعيا جديدا، وعي الاعتماد على بعضنا البعض، والوعي بهشاشة العالم الذي نعيش فيه جميعا، والحاجة إلى أن نكون جميعا معا وأن نعمل من أجل أهداف مشتركة، تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الحياة".

وأكد أنه بدون إيمان، تجري إعادة صياغة القيم أو جعلها، على العكس، عاملا يساهم في تدمير الحياة البشرية.

روسيا اليوم
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