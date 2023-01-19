living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذه الدولة مرشحة لتصبح الأكثر تعدادا للسكان بالعالم

19
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تقترب الهند من أن تصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم، في ظل استمرار النمو الديمغرافي المتسارع، ما يجعل هذا البلد أمام تحديات كبرى لتوفير الرعاية الصحية والغذاء لسكانها خلال السنوات القادمة.

بلغة الأرقام يشير البنك الدولي للإحصاء لتجاوز سكان الهند عتبة مليار وأربعمئة مليون نسمة، بينما تبعد الصين عنها بفارق لا يتجاوز مليون نسمة .

وبحسب تقارير إعلامية فإن 23 بالمئة من سكان الهند يتراوح أعمارهم بين 15 و30، إلا أن هذا التطور السكاني لافت وقد يحمل مؤشرات إيجابية بقدر ما قد يشكل من تحديات.

وقالت، الطبيبة رينكو سيىلوبتا، بالطبع الهند تتجه نحو امتلاك نسبة كبيرة من الفئات العمرية الشابة، وهذا جيد للاقتصاد، غير أنه في المقابل قد يضاعف من تحديات توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.
واتجهت العائلات الهندية خلال السنوات العشر الأخيرة نحو اتباع نظام التخطيط الأسري بشكل أكبر وأضحت 66 بالمئة من الأزواج يأخذون قرار الإنجاب بشكل أكثر عمقا.

وأسهم ذلك في كبح ولو نسبيا موجة النمو السكاني ليستقر عند 2 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوياته في تسعينيات القرن الماضي.

من جانبها، قالت أزهار خان من سكان مدينة نيو دلهي: "على الحكومة انتهاج سياسية أكثر جدية بشأن كبح هذا التزايد وسن القوانين، فالوضع يبدوا أنه يتجه نحو الخروج عن السيطرة".

وفي مقابل الصين أضحت الهند من بين الدول الأثر شبابا ومؤهلة لإحداث قفزة تنموية في العقد القادم في حين تواجه الصين تحدي ارتفاع متوسط العمر على إثر سياسة تحديد النسل.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout