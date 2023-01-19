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الكشف عن فضيحة جديدة لنائب أمريكي زور سيرته الذاتية

19
JANUARY
2023
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كشفت وسائل إعلام أمريكية المزيد من الفضائح المتعلقة بعضو مجلس النواب، الجمهوري، جورج سانتوس، الذي يخضع للتحقيق بسبب تزويره سيرته الذاتية وتعليمه الجامعي وتاريخه الوظيفي.
 
الكشف عن فضيحة جديدة لنائب أمريكي زور سيرته الذاتيةكشف كذب نائب أمريكي عن مقتل والدته بهجوم 11 سبتمبر
ووفقا لمقال من موقع Substack ونقلته عدة وسائل إعلامية، فإن سانتوس وأثناء إقامته في البرازيل منذ أكثر من عقد من الزمان، كان Drag Queen (أي رجل يقوم بتبني شخصية أنثوية ويرتدي أزياء براقة ويضع مكياجا مبالغا فيه)، ويطلق على نفسه اسم "كيتارا"، وهو أحد الأسماء العديدة التي كان يعرف عن نفسه بها.
 
وتم الكشف عن هذه المعلومات المتعلقة بسنوات شباب سانتوس، من قبل إيولا روشارد، وهو أيضا Drag Queen وصديق سابق لسانتوس، التقيا في مدينة برازيلية بجوار ريو دي جانيرو.
 
 
وقال روشارد إن سانتوس حينها كان يعرف عن نفسه باسم أنتوني، و"أعتقد أنني قابلته عندما كان يبلغ من العمر 16 أو 17 عاما.. كان يتسكع في منزلي بينما كانت والدته تلعب البنغو".
 
وبحسب ما ورد استخدم سانتوس الأسماء المستعارة أنتوني ديفولدر وأنتوني زابروفسكي.
 
 
وذكر روشارد أنه شاهد سانتوس على شاشة التلفزيون البرازيلي مؤخرا، وأرسل رسائل إلى أصدقائه الذين يعرفون سانتونس منذ ذلك الوقت، وعندما شككوا به، عثر على صورة قديمة ونشرها على "انستغرام".
 
وقال: "تم التقاط الصورة في عام 2008 في مسيرة داعمة للمثليين في شاطئ إيكاراي في نيتيروي"، مضيفا:"اختفى جورج لفترة قصيرة ، ثم عاد إلى البرازيل ومعه الكثير من المال، وكان ذلك في نفس الوقت الذي تم فيه التقاط الصورة".
 
وأكد أن سانتوس لم يكن يعمل كمؤد بشكل إحترافي، "لم يكن لديه ما يلزم ليكون محترفا"، مشددا على أن سانتوس "كذب بشأن كل شيء.. اعتاد أن يختلق القصص، مثل أن والده كان ثريا. ولكن بعد ذلك تساءل الناس لماذا كانت والدته عاملة تنظيف. لا حرج في أن تكون عاملة تنظيف، ولكن إذا كان والده ثريا، فلماذا ستقوم بهذا العمل؟".
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