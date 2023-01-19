المكسيك.. العثور على 269 مهاجرا داخل إحدى المقطورات

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قال المعهد الوطني المكسيكي للهجرة، إن السلطات المكسيكية عثرت على 269 مهاجرا من أمريكا الوسطى والجنوبية داخل مقطورة بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد.

المكسيك.. العثور على 269 مهاجرا داخل إحدى المقطوراتالأمم المتحدة: التدابير الأمريكية الهادفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تقوض القانون الدولي

وقال المعهد في بيان إن عملاء فيدراليين رصدوا المقطورة البيضاء في نقطة للتحقق من الهجرة في مدينة توكستلا جوتيريز بولاية تشياباس الجنوبية، مبينا أن الشرطة ألقت القبض على السائق بعد محاولته الفرار.

وذكر البيان أن أغلبية المهاجرين الذين عثر عليهم من غواتيمالا، على الرغم من وجود ثلاثة من السلفادور وثلاثة من الإكوادور واثنان من هندوراس، مبينا أن 20 من المهاجرين كانوا قاصرين وغير مصحوبين بأهلهم.

يذكر أن العديد من المهاجرين يمرون عبر توكستلا في رحلتهم هربا من الفقر والعنف في أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية. وكانت المدينة موقعا لحوادث مميتة، بما في ذلك مقتل أكثر من 50 مهاجرا معظمهم من أمريكا الوسطى قبل عام في انقلاب المقطورة التي كانوا على متنها.