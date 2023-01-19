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أم تروي معاناة ابنتها.. بدأت بقيء متكرر لتكتشف سببا غريبا

19
JANUARY
2023
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فوجئ أهل الطفلة آنيا بمرضها، بعد أيام من معاناتها مع القيء المتكرر، ليتبين فيما بعد إصابتها بالاكتئاب.
 
وقالت والدة آنيا، أن طفلتها بدأت تتقيأ بانتظام عندما كانت في الصف الثاني، مضيفة أنها لم يكن لديها حمى ولا أعراض أخرى، والتقيؤ غالبا ما يحدث قبل النوم مباشرة.
 
وتابعت الأم تروي المعاناة:
 
عندما أخذتها للطبيب، أرجأ الحالة لرغبة الأطفال في الهروب من النوم بوقت باكر، وهذا ما دفعني لطمأنتها باختيار موعد النوم المناسب لها.
ومع ذلك، استمر القيء وأصبح حدثا يوميا، ومع مرور الأسابيع، بدأت في التقيؤ حتى صباحا.
 
ومع تصاعد القيء بشكل يومي، اقترحت غرفة الطوارئ في المستشفى أن نتوجه لطبيب مختص بالجهاز الهضمي.
طلب الطبيب صورة بالرنين المغناطيسي واكتشفت أنها مصابة بمرض الجزر المعدي المريئي، وهو في الأساس شكل حاد من أشكال ارتجاع الحمض الموجود في المعدة.
 
خرجنا من عند الطبيب مع بعض الأدوية، وحمية غذائية مناسبة للحالة.
ولكن القيء استمر، وهنا اتجهنا للتفكير بأن الحالة النفسية قد تلعب دورا، فعندما يشعر الطفل بالقلق، يزيد إفراز الأدرينالين، وتتفاعل الهرمونات مع الأمعاء، والنتيجة هي ألم وقيء.
 
وصف الطبيب النفسي بعض مضادات الاكتئاب للمساعدة في تهدئة قلقها العام، بعد أسبوعين، مرت آنيا بأول يوم خالٍ من القيء منذ سنوات، ثم تتالت الأيام كذلك.
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