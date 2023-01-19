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بوتين يتحدث عن موقف مأساوي حدث لوالدته ويكشف عن مصير شقيقه

19
JANUARY
2023
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض القصص العائلية الخاصة بأسرته أثناء حصار لينينغراد في فترة الحرب.
 
وقال بوتين خلال مشاركته في فعاليات بمناسبة الذكرى 80 لرفع الحصار عن لينينغراد في مدينة سانت بطرسبوغ: "لقد سرقوا بطاقة التموين الخاصة بوالدتي.. جاءت للحصول على الخبز، فضربها أحدهم على ذراعها، وأمسك بالبطاقة وهرب.. وانتهى الأمر".
 
 
وأكد بوتين أهمية الاعتراف بالإبادة الجماعية لسكان الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، حيث قال الرئيس في اجتماع مع قدامى المحاربين، إن قضية الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب مهمة للغاية، لأنه خلال محاكمات نورنبرغ كان من المستحيل تقديم جميع الأدلة والنظر في جميع الحقائق التي تشهد على هذه الإبادة الجماعية.
 
وتابع الرئيس فلاديمير بوتين: "لقد عثرت إدارة البحث على أخي الذي دفن في مدافن بيسكاريوف، لم يكن والداي يعرفان، أرسلوا لهما فقط قطعة من الورق كتب عليها أنه مات أثناء الحصار وهذا كل شيء. فقط خلال الحصار. أما إدارة البحث فقد قامت بالبحث حتى عثرت على الموقع الذي دفن فيه، لذلك أعرف من تجربتي الخاصة أن هذا عمل جيد ونبيل".
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