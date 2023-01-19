الانتخابات التركية في هذا التاريخ..

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أشارَ الرّئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إلى أنّ الانتخابات ستجري يوم 14 مايو المقبل، وذلك قبل شهر من التاريخ الذي حدّده في وقت سابق، فيما قد يكون أهم تصويت في تاريخ الجمهورية التركية الممتد لقرن من الزمان.

وتظهرُ استطلاعات الرأي أنّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستشهدُ منافسة محتدمة، وستمثّل أكبر اختبار لأردوغان خلال حكمه الممتد لعقدين من الزّمن للدولة ذات الثّقل العسكري الإقليمي والعضو المهم في حلف شمال الأطلسي وأحد الاقتصادات النّاشئة الرّئيسيّة.

وقالَ أردوغان، مخاطبًا المشرّعين من حزب العدالة والتّنمية الذي يتزعمه، إنّ الأتراك سيرفضون المعارضة في صندوق الاقتراع في التاريخ نفسه الذي جرت فيه انتخابات عام 1950.