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العدل الأميركية تتراجع عن إشراك الـ (FBI) بالتحقيق في وثائق بايدن

18
JANUARY
2023
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"وول ستريت جورنال" تكشف اتفاقاً بين وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي يقضي بأن يقوم محامو بايدن الشخصيون بتفتيش منازله، وإخطار وزارة العدل عند عثورهم على أيّ سجلات أخرى يحتمل أن تكون سرية.

بحثت
بحثت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، إمكانية إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، لمراقبة عمليات البحث الجارية عن الوثائق السرية في ممتلكات الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

الصحيفة ونقلاً عن مصادر مُطّلعة قالت إنّ "وزارة العدل تراجعت عن فكرة إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي في عمليات البحث عن الوثائق".

وتابعت: "عوضاً عن ذلك، اتفق الجانبان أن يقوم محامو بايدن الشخصيون بتفتيش منازله، وإخطار وزارة العدل عند عثورهم على أيّ سجلات أخرى يحتمل أن تكون سرية، والترتيب لمصادرتها من قبل سلطات إنفاذ القانون".

وأوضحت المصادر أنّ "قرار وزارة العدل عدم إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي، يهدف إلى تجنّب تعقيد التحقيقات، وتعاون محامي بايدن مع التحقيقات، الذي سلم الدفعة الأولى من الوثائق السرية".

 

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