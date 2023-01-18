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للمرة الأولى.. أوروبا تتجاوز الولايات المتحدة في مساعداتها لأوكرانيا

18
JANUARY
2023
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ذكر موقع "نيوزويك"، اليوم الأربعاء، أنّ أوروبا تجاوزت لأول مرة الولايات المتحدة في قيمة إجمالي المساعدات الملتزم بها لأوكرانيا.

ووفق معهد "كييل"، الذي يتعقب حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا، فإنه وفقاً لقاعدة بيانات المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية المقدمة إلى كييف، تجاوزت بروكسل للمرة الأولى واشنطن في قيمة إجمالي المساعدات الملتزم بها لأوكرانيا.

وبحسب كريستوف تريبيش من معهد كييل، الذي يقود فريق تحديث أداة تعقب المعهد، فكان دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ بداية الحرب متأخراً دائماً عن دعم الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ هذا الوضع تغير في الأسابيع الأخيرة.

وكان المجلس الأوروبي قد وافق في الـ10 من كانون الأول على إرسال 18 مليار يورو (19.47 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا على مدار عام 2023.

وأكدت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، في مقطع فيديو نُشر على "تويتر" أنه تم دفع أول 3 مليارات يورو إلى كييف يوم الثلاثاء.

بدوره، أشاد وزير المالية التشيكي، زبينيك ستانجورا، بهذه الخطوة باعتبارها إظهاراً لالتزام الاتحاد الأوروبي بدعم كييف "للمدة التي يستغرقها الأمر".

والشهر الفائت، قال المجلس الأوروبي إنّ "الإغاثة المالية قصيرة الأجل" والمساهمات في إعادة الإعمار بعد الحرب في أوكرانيا قد قُدمت "بهدف دعم أوكرانيا في طريقها نحو التكامل الأوروبي"، وفق الموقع.

يُشار إلى أنّ منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أعلن مطلع الشهر الحالي أنّ الإدارة الأميركية تُجري محادثات مع الكونغرس لتخصيص 37.7 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك 21 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أرسلت الولايات المتحدة ما تبلغ قيمته نحو 19.1 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى كييف.

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