أردوغان يحدد موعدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية

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أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إلى أن الانتخابات ستجري يوم 14 مايو المقبل، وذلك قبل شهر من التاريخ الذي حدده في وقت سابق، فيما قد يكون أهم تصويت في تاريخ الجمهورية التركية الممتد لقرن من الزمان.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستشهد منافسة محتدمة، وستمثل أكبر اختبار لأردوغان خلال حكمه الممتد لعقدين من الزمن للدولة ذات الثقل العسكري الإقليمي والعضو المهم في حلف شمال الأطلسي وأحد الاقتصادات الناشئة الرئيسية.

ومع تعهد تحالف المعارضة بإلغاء السياسات النقدية التي ينتهجها أردوغان، سيحسم التصويت أيضا كيفية حكم تركيا والدور الذي قد تؤديه في تخفيف حدة الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط.