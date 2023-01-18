رعب وتوقف محرك في الجو.. فيديو يرصد هبوط الطائرة الأسترالية

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هرعت سيارات الإسعاف إلى مطار سيدني بعد ظهر الأربعاء بعد أن أطلقت طائرة ركاب تابعة لشركة كوانتاس الأسترالية نداء استغاثة وهي في الجو.

ويعتقد أن الرحلة "كيو أف 144" الآتية من نيوزيلندا كان على متنها أكثر من 100 راكب، وفق ما أفادت متحدثة باسم جهاز الإسعاف.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "آي بي سي" الرسمية الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 تهبط بسلام في مطار سيدني قبل أن تتوقف على المدرج.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية أنه في حالة تأهّب في إطار خطة طوارئ، بعد أن أرسلت الطائرة نداء استغاثة فيما كانت تحلّق فوق بحر تسمانيا بين أستراليا ونيوزيلندا.

وأفادت وسائل إعلام أسترالية بأن الطائرة واجهت مشاكل في أحد محرّكَيها.

وطائرة بوينغ 737-800 لديها محرّكان ويمكن أن تهبط بأمان مستخدمةً واحدًا منهما.

وبحسب الهيئة الناظمة للطيران التابعة للحكومة الأسترالية، فإن نداء الاستغاثة أشار إلى أن "طائرة تواجه خطرًا محدقًا وشيكًا وتتطلب مساعدة فورية".