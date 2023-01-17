"أسوشيتد برس": محادثات سعودية حوثية سرية لدعم الهدنة في اليمن

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أشارت وكالة "أسوشيتد برس"، الى إن "السعودية والحوثيين أحيوا محادثات سرية، أملا في استمرار وقف إطلاق النار ووضع مسار تفاوضي لإنهاء الحرب في اليمن"، موضحة أن "هذه المحادثات تأتي وسط وسط أطول فترة توقف للقتال في اليمن أكثر من تسعة أشهر"، مشيرة إلى أنه "لا وجود لوقف رسمي لإطلاق النار منذ انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في تشرين الاول الماضي".

وذكرت أنه "يبدو أن جميع الأطراف تبحث عن حل بعد ثماني سنوات من الحرب التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص، ومزقت أوصال اليمن ودفعت أفقر دولة في العالم العربي إلى الانهيار، وباتت على شفا المجاعة في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

ولفتت الوكالة إلى أن "السعودية استأنفت المحادثات غير المباشرة مع الحوثيين في أيلول الماضي، عندما اتضح أن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لن يتم تجديدها، وتقوم عمان بدور الوساطة بين الجانبين".