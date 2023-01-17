شملت العدد والقوة النووية.. ما تأثير تغييرات الجيش الروسي؟

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مع زيادة وتيرة المعارك في حرب أوكرانيا وتغير القيادة المسؤولة عنها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء تغييرات واسعة النطاق داخل الجيش في الفترة من 2023 وحتى عام 2026.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، زيادة عدد القوات المسلحة إلى 1.5 مليون فرد، فيما ستجري تلك التغييرات على مدى ثلاث سنوات.

التغيرات التي قامت بها روسيا على أفرع القيادة العسكرية وعديد القوات خلال الأشهر الماضية، تثبت بلا ريب أن حسابات موسكو مع انطلاق العملية العسكرية في فبراير الماضي كانت غير صائبة إلى حد ما، بحسب ألكسندر أرتاماتوف المحلل العسكري الروسي.

وأضاف أرتاماتوف، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الوضع أصبح عكس التوقعات بالأخص خلال الأشهر الخمسة الماضية.

• أجبر الجيش الروسي على اتخاذ موقف دفاعي في الجنوب.

• الانسحاب من مدينة خيرسون بعد قصف عنيف من جانب كييف.

• تخطي أوكرانيا الخط الأحمر واستهداف العمق الروسي أكثر من مرة.

• عدم القدرة الروسية على حسم المعارك في الشرق وتأمين الأقاليم الجديدة.

• لا يمكن إنكار أيضا سلسلة العقوبات التاريخية ضد موسكو من جانب الغرب وواشنطن.

وتابع المحلل العسكري الروسي: "تلك العوامل جعلت الموقف الروسي داخل البلاد غير مقبول، وطالت قيادات الجيش انتقادات واسعة، مما جعل الكرملين يبحث في تغيير نظرتة وحساباته بالفعل وبالأخص مع دخول العملية العسكرية عامها الثاني دون أي حلول تلوح في الآفق".