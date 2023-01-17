شولتس يقبل استقالة وزيرة الدفاع الألمانية.. وقد يتم الإعلان عن بديلها غدا

قالت كريستيان هوفمان، المتحدثة باسم المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، أنه قبل استقالة وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، وسيعين بديلا لها.