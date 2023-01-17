شولتس يقبل استقالة وزيرة الدفاع الألمانية.. وقد يتم الإعلان عن بديلها غدا

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قالت كريستيان هوفمان، المتحدثة باسم المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، أنه قبل استقالة وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، وسيعين بديلا لها.
برلين – سبوتنيك. وأشارت كريستيان هوفمان في إفادة صحفية يومية في برلين، إلى أن “المستشار قبل استقالة لامبرخت، وسيعين مرشحا جديدا في الوقت المناسب”.
وأضافت أن “شولتس يحترم قرار كريستين لامبرخت بالتنحي عن منصبها، ويشعر بالامتنان لفترة خدمتها”.
في سياق متصل، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، كريستيان ثيلز، للصحفيين بأن كريستين لامبرخت ستواصل القيام بواجباتها حتى يتم العثور عمن سيخلفها في منصبها، وأنها ستشرف على اجتماع سيعقد يوم الجمعة المقبل لحلفاء “الناتو” في قاعدة رامشتاين الجوية.
وأفادت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ”، نقلا عن مصدر في الحكومة الألمانية، أنه من المتوقع الإعلان عن خليفة كريستين لامبرخت، غدا الثلاثاء.
وتعرضت كريستين لامبرخت لوابل من الانتقادات من وسائل الإعلام خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما يتعلق بتعاملها مع الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان استقالة وزيرة الدفاع الألمانية: “الاهتمام الإعلامي بشخصي على مدى عدة أشهر سيعقد إمكانية تغطية ومناقشة موضوعية للقضايا المتعلقة بالجيش وقرارات السياسة الأمنية لصالح المواطنين الألمان”.
وأضاف البيان: “العمل القيم للجنود والعديد من الأشخاص المتحمسين في مجال عملنا يجب أن يكون في المقدمة، لذلك قررت الاستقالة من منصبي”.