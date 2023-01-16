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بعد ملاحقة دامت 30 عاماً.. إيطاليا تعلن القبض على زعيم المافيا

16
JANUARY
2023
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أعلنت الشرطة الإيطالية القبض على رئيس المافيا في صقلية، المعروفة باسم "كوزا نوسترا"، اليوم الإثنين.

واعتقلت السلطات الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو، الهارب منذ 30 عاماً من الملاحقة الأمنية في إيطاليا ودول عدة في العالم، والذي يتصدّر حالياً قائمة أكثر المجرمين المطلوبين في إيطاليا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وفي التفاصيل، قالت مصادر للوكالة إنّ "وحدة ROS الخاصة التابعة لشرطة كارابينيري، ألقت القبض على زعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو، داخل مستشفىً نهاريّ تابع لعيادة خاصة في باليرمو"، مشيرةً إلى أنّه "لم يبدِ مقاومة أثناء الاعتقال".

وأشادت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني مباشرة بالاعتقال، ووصفته بأنّه "نصر كبير للدولة"، منوّهةً بأنّ "ذلك حدث في اليوم التالي للذكرى السنوية لاعتقال توتو ريينا، الرئيس السابق لمنظمة المافيا "كوزا نوسترا" في عام 1993"، واعتبرت أنّ ذلك "يظهر أن الدولة لا تستسلم في مواجهة المافيا".

وأضافت ميلوني: "أتوجه بخالص الشكر بالنيابة عن الحكومة بأكملها إلى قوات الشرطة، ولا سيما قسم "كارابينيري روس"، ومكتب المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا، ومكتب المدعي العام في باليرمو، على القبض على أهمّ شخصية في المافيا".

وأكّدت أنها "ستحرص على استمرار مكافحة جرائم المافيا بلا هوادة".

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