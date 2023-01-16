مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع ألمانية فوق بحر البلطيق

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وزارة الدفاع الروسية تؤكد أنّ "طائرة سوخوي 27 حلّقت فوق منطقة بحر البلطيق للتصدي لطائرة ألمانية عسكرية، من نوع أوريون، اقتربت من الحدود الروسية"، وأنّ الطائرة الألمانية عادت أدراجها عقب الاعتراض.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ طائرة "سوخوي 27" حلّقت فوق منطقة بحر البلطيق، من أجل التصدي لطائرة ألمانية عسكرية من نوع "أوريون"، اقتربت من الحدود الروسية.

وأطلقت قوات سلاح الجو الروسي طائرة "سوخوي 27" بصورة عاجلة، حلّقت فوق منطقة بحر البلطيق، معترضةً طائرةً من طراز "أوريون"، تابعة لقوات البحرية الألمانية، دخلت مجالاً جوياً تفرض روسيا سيطرتها عليه.

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أنّ "الطائرة الألمانية، وهي طائرة تابعة لدورية بحرية، من طراز أوريون بي - 3، لم تعبر حدود روسيا (الجوية)، وأنّها عادت بعد أن اعترضتها الطائرة الروسية".

وأوضحت الوزارة أنه "بعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود دولة روسيا الاتحادية (الجوية)، عادت المقاتلة الروسية إلى قواعدها.

طائرة "أوريون بي - 3"

ويمتلك أسطول البحرية الألمانية 8 طائرات دورية بحرية من نوع "لوكهيد أوريون بي-3 سي"، وتراهن عليها من أجل المراقبة البحرية بعيدة المدى، وقدرات الحرب المضادة للغواصات. كما قامت، خلال الأعوام الماضية، بإدخال تحديثات عليها، ولا سيما لمعالجة مشاكل في أجنحتها القديمة.

وتحاول وزارة الدفاع الألمانية إيجاد بدائل محتملة لطائرات "أوريون بي - 3"، تشمل طائرات "إيرباص بي - 3 سي 295" و"بوينغ بوزايدن بي 8 أيه" و "راينلاند 72".

وحصلت البحرية الألمانية على طائرات "أوريون بي - 3" عام 2006 من البحرية الملكية الهولندية، بعد أن حلّت الأخيرة أسرابها وأغلقت القاعدة الجوية الخاصة بها.

وتمّ استخدام هذه الطائرات سابقاً في عمليات مكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي،كما تمّ نشرها في البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الماضية، كجزء من عملية الاتحاد الأوروبي لوقف تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

الدفاعات الروسية تُفشل هجوماً جوياً على القرم

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجايف، إسقاط 10 طائرات عسكرية مسيّرة (من دون طيار) فوق البحر الأسود".

وقال رازفوجايف، ملخصاً الهجوم الذي تعرّضت له سيفاستوبول في وقت سابق، اليوم الإثنين، إنّ "الدفاعات الجوية وأسطول البحر الأسود أسقطت 10 مسيّرات أوكرانية فوق البحر".

وطمأن رازفوجايف إلى أنّ "كلّ شيء هادئ في المدينة".

وكان مراسل الميادين نقل، في وقت سابق، عن مصادر في قوات "فاغنر" الروسية الخاصة، خبر وقوع غارات مكثفة على مدينة سيفاستوبول، وقيام الدفاعات الجوية الروسية بالتصدي بصورة فعالة لها.