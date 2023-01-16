استطلاع: أغلبية أبناء الشعب من البيرو غير راضين عن أداء الرئيسة

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ردّاً على الاحتجاجات المناهضة للرئيسة دينا بولوارتي، البيرو تمدّد حالة الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق، واستطلاع للرأي يؤكّد أنّ البيروفيين بمعظمهم غير موافقين على إدارة بولوارتي.

ذكرت دراسة أجراها معهد الدراسات البيروفية، أنّ 71% يرفضون الرئيسة بولوارتي، و88% يرفضون عمل الكونغرس، بزيادة 8 نقاط مئوية مقارنة بمسح أجري في الشهر السابق.

وقد سجلت إدارة الرئيسة البيروفية، دينا بولوارتي تراجعاً حاداً بلغ 71% من الرفض لعهدها، وفقاً لمعهد الدراسات البيروفية في أحدث استطلاع أجراه.

وأشار مسح المركز إلى أنّ 88% من الذين تمّت مقابلتهم رفضوا عمل الكونغرس، بزيادة 8 نقاط مئوية عن الشهر السابق، فيما قال 58% إنّه كان هناك قمع من قبل قوات الأمن ضدّ المتظاهرين

هذا وأعلنت حكومة البيرو، تمديد حالة الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق مع استمرار التظاهرات ضدّ الرئيسة دينا بولوارتي، التي أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلاً منذ خمسة أسابيع.

وصدر مرسوم للرئيسة المعينة بولوارتي تمّ بموجبه تمديد إعلان حالة الطوارىء عشرة أيام إضافية في ليما وكالاو وبونو وكوسكو، وتعليق مختلف الحقوق الدستورية. ويخوّل المرسوم الجيش التدخل مع الشرطة.

وقبل يومين، استبعدت بولوارتي، الاستقالة من منصبها، على الرغم من مطالبة المحتجين بذلك. وجاء هذا التصريح بعد استقالة ثلاثة من أعضاء حكومتها في غضون يومين، وزير العمل إدواردو غارسيا الذي اختلف في الرأي مع الحكومة بشأن التعامل مع الاحتجاجات، ووزير الداخلية فيكتور روخاس، ووزيرة شؤون المرأة غريسيا روخاس.

بالتزامن مع ذلك، تتواصل التظاهرات وعمليات قطع الطرق في البيرو حيث أُغلِق المطار المؤدي إلى موقع ماتشو بيتشو الشهير "في إجراء احترازي"، فيما امتدت التجمعات الاحتجاجية إلى العاصمة ليما التي كانت هادئة حتى الآن.

وأعلن مكتب المدعي العام البيروفي، يوم الثلاثاء، أنّه بدأ تحقيقاً في تورط بولوارتي ومسؤولين آخرين في قضية "إبادة" ضد محتجين مناهضين للحكومة.