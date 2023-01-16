living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا تنفي وجود خلاف بين الجيش الروسي ومجموعة "فاغنر"

16
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نفى الكرملين، اليوم، وجود أي توتر بين الجيش الروسي ومجموعة "فاغنر" المسلحة في أوكرانيا، بعد مؤشرات على وجود نوع من التنافس على الأرض بين المجموعة المدعومة من موسكو والجيش الروسي، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف للصحافيين: "هذا الصراع موجود فقط في الإعلام".
وأضاف أن على روسيا "أن تعترف وهي تعترف بأبطالها. تعترف بالأبطال الذين يخدمون في صفوف القوات المسلحة (...) وأولئك الذين ينتمون إلى مجموعة "فاغنر" العسكرية". وأوضح "يقاتل الجميع في سبيل وطنهم".

والانقسامات بين الجيش الروسي ومجموعة فاغنر التي كشفها العديد من المراقبين، ظهرت الى العلن الأسبوع الماضي خلال المعركة للسيطرة على مدينة سوليدار الصغيرة شرق أوكرانيا، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأكد المسؤول عن مجموعة "فاغنر"، رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، مرارا أن فقط رجاله يقاتلون القوات الأوكرانية في هذه المدينة.

وعندما أعلن بريغوجين الأربعاء الاستيلاء على سوليدار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الى سيطرة قواتها على المدينة بعد يومين، وهو ما نفته كييف.

في الأثناء، نشر بريغوجين رسالة هاجم فيها "أولئك الذين يسعون باستمرار لسرقة انتصاراتنا"، من دون أن يسميهم.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لاحقا، في خطوة نادرة، بيانا أشادت فيه ب"شجاعة" رجال "فاغنر" في سوليدار.

وقام المدونون العسكريون الروس بتغطية هذا الخلاف والتعليق عليه، بينهم الداعمون للهجوم على أوكرانيا والذين ينتقدون الطريقة التي يتم فيها تنفيذ العملية.
قال بيسكوف في انتقاد مبطن لهؤلاء المدونين إن التقارير التي تتحدث عن توترات بين الجيش و"فاغنر" هي "نتاج التلاعب بالمعلومات والذي يقوم به أحيانا خصومنا وأحيانا أصدقاؤنا الذين يتصرفون بطريقة لا نحتاج فيها إلى أعداء".

جندت مجموعة "فاغنر" التي تأسست عام 2014، آلاف السجناء للقتال في أوكرانيا في مقابل تخفيف أحكامهم. وبريغوجين الذي كان دائما بعيدا من الأضواء، فرض نفسه لاعبا رئيسيا في النزاع في أوكرانيا، وفق الوكالة نفسها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout