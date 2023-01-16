living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بولندا تعتزم إمداد أوكرانيا بدبابات “ليوبارد”...لكن بعد موافقة برلين

16
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنه ينتظر موافقة ألمانيا بسرعة لتزويد أوكرانيا بدبّابات من نوع “ليوبارد”، قبل توجهه إلى برلين حيث يعتزم مناقشة إرسال شحنات أسلحة لكييف.

وكانت بولندا أعلنت استعدادها لتسليم مثل هذه الدبابات المتطورة الألمانية الصنع لكييف، ولكن الأمر يتطلب موافقة رسمية من برلين.

وقال رئيس الوزراء البولندي للصحافة قبل توجهه إلى برلين حيث سيعقد محادثات مع مسؤولين سياسيين ألمان من مختلف التوجهات السياسية: “لا يمكنني أن أتخيّل الوضع في حال لم تُمنح الموافقة سريعاً”.

وأعلن مستشار السياسات الدولية للرئيس البولندي أندريه دودا، مارسين برزيداك على الإذاعة الرسمية “زد اي تي” ZET أن “بولندا مستعدة لإرسال دبابات ليوبارد” لتحفيز الآخرين.

وأعلن دودا الأسبوع الماضي من لفيف في غرب أوكرانيا أن بلاده مستعدّة لأن تزوّد كييف بالدبابات التي طلبتها على أن يحصل ذلك “في إطار تحالف دولي”.

وأشار الى أنه يعتمد على دول أخرى للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، في حربها ضد القوات الروسية منذ شباط 2022.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout