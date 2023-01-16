بولندا تعتزم إمداد أوكرانيا بدبابات “ليوبارد”...لكن بعد موافقة برلين

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أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنه ينتظر موافقة ألمانيا بسرعة لتزويد أوكرانيا بدبّابات من نوع “ليوبارد”، قبل توجهه إلى برلين حيث يعتزم مناقشة إرسال شحنات أسلحة لكييف.

وكانت بولندا أعلنت استعدادها لتسليم مثل هذه الدبابات المتطورة الألمانية الصنع لكييف، ولكن الأمر يتطلب موافقة رسمية من برلين.

وقال رئيس الوزراء البولندي للصحافة قبل توجهه إلى برلين حيث سيعقد محادثات مع مسؤولين سياسيين ألمان من مختلف التوجهات السياسية: “لا يمكنني أن أتخيّل الوضع في حال لم تُمنح الموافقة سريعاً”.

وأعلن مستشار السياسات الدولية للرئيس البولندي أندريه دودا، مارسين برزيداك على الإذاعة الرسمية “زد اي تي” ZET أن “بولندا مستعدة لإرسال دبابات ليوبارد” لتحفيز الآخرين.

وأعلن دودا الأسبوع الماضي من لفيف في غرب أوكرانيا أن بلاده مستعدّة لأن تزوّد كييف بالدبابات التي طلبتها على أن يحصل ذلك “في إطار تحالف دولي”.

وأشار الى أنه يعتمد على دول أخرى للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، في حربها ضد القوات الروسية منذ شباط 2022.