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أوزبكستان.. موجة برد تطيح بعمدة طشقند ونائب وزير الطاقة

16
JANUARY
2023
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أقال رئيس أوزبكستان شوقت نيرضيائيف اليوم الاثنين نائب وزير الطاقة ورؤساء عدد من شركات الغاز والطاقة ورئيس بلدية العاصمة طشقند بسبب الإخفاقات في الاستعداد لفصل الشتاء.
 
جاءت الإقالات خلال اجتماع موسع عقده ميرضيائيف مع أعضاء الحكومة لبحث سبل ضمان الإمدادات الثابتة للطاقة للسكان في فصل الشتاء.
 
 
وبسبب موجة البرد غير العادية التي اجتاحت البلاد في الأيام الأخيرة، وصل استهلاك الكهرباء إلى أعلى مستوى 250 مليون كيلوواط / ساعة.
 
وشهدت طشقند أكثر من 1000 حادث بسبب زيادة الضغط على شبكة الطاقة.
 
ووفقا للأرصاد الجوية، انخفضت درجة الحرارة في أوزبكستان، اعتبارا من 10 يناير، إلى 17 درجة تحت الصفر ليلا، وإلى 8-10 درجات تحت الصفر في ساعات النهار.
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