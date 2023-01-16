على الهواء مباشرة.. وزير يغط في نوم عميق!

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وجدت مذيعة على قناة رومانية نفسها في موقف “غريب” بعدما غطّ الضيف الذي كانت تحاوره في النوم العميق، لدرجة سماع شخيره على الهواء.

وبينما كانت مذيعة في قناة Antena 3 الإخبارية تجري مقابلة مع وزير الزراعة الروماني بيتري ديا، يتحدث خلالها عن تأثير الحرب الأوكرانية على المزارعين في بلاده، سُمع شخير المسؤول بشكل واضح.

وتزامن شخير ديا حسبما ذكر موقع قناة “Digi24” الرومانية مع سؤال وجّه له، حيث مرّت ثوان دون أي رد من جانبه.

ورغم تعامل المذيعة مع الموقف باحترافية، والإعلان بأنها ستعود للوزير في وقت لاحق، إلا أن ذلك لم يمنع ضيفتي البرنامج إلى جانب ديا عن الضحك.