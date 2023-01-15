البرهان: نريد جيشاً خالياً من هؤلاء..

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طالب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السياسيين بترك الجيش وشأنه، وقال “نريد قوات مسلحة خالية من الإخوان المسلمين واليساريين وداعمي الديمقراطية”.

وأكد البرهان في كلمة له الأحد، في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق، أن القوات المسلحة “ستدعم التحول الديمقراطي، وستكون تحت القيادة المدنية، عندما تتحقق الظروف المناسبة،” مشيرا إلى أن “الجيش السوداني محترف ونظامي وملتزم بالقوانين الدولية.”

وفي الوقت ذاته، أشاد بمن سماهم “الشركاء المحليين الدوليين”، لافتا إلى أنه لا أحد يتدخل في شؤون السودان، كما توقع أن يخرج الاتفاق الإطاري، الذي وُقّع مؤخرا البلاد، من أزمته السياسية.