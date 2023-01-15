صحفي تركي: أردوغان سيلتقي الأسد في موسكو بناء على وعد قطعه لبوتين

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زعم الكاتب الصحفي التركي، مصطفى بالباي، أن اللقاء المرتقب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد سيكون في العاصمة الروسية موسكو.

وقال بالباي في مقال بصحيفة جمهورييت التركية، إن وزيري خارجية البلدين سيلتقيان في مطلع فبراير المقبل.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد صرح بأنه من المحتمل ان يلتقي نظيره السوري فيصل المقداد في فبراير المقبل لكن لم يحدد الموعد أو مكان اللقاء.

من جهته قال الوزير فيصل المقداد إن المضي قدما في التطبيع مرهون بإنهاء التواجد العسكري التركي في بلاده.

وأضاف بالباي: "بعد وزيري الخارجية سيلتقي الرئيس أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، وإذا لم يطرأ تغيير على ذلك سيكون هذا الاجتماع في موسكو بناء على وعد من أردوغان للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وقال أردوغان مؤخرا إنه قد يلتقي بالأسد بعد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية.