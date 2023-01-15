الصين تعلن مراقبة سوق خام الحديد لمنع التلاعب بالأسعار

وقال البيان: “اللجنة ستكون صارمة للغاية في قمع التزوير، ونشر معلومات كاذبة عن زيادة الأسعار على خام الحديد، والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وغير ذلك من الأعمال غير القانونية”.

وبحسب اللجنة، بدأت شركات مختلفة مؤخرًا بنشر معلومات كاذبة أو قديمة عن أسعار خام الحديد، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على السوق.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” أن العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة أغلقت يوم الجمعة عند مستوى 125.5 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي.