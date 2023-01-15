بنك أمريكي كبير يتوقع ركوداً اقتصادياً في الولايات المتحدة

يتوقع البنك في السيناريو الأساسي، حدوث ركود معتدل، ومع ذلك، قال موينيهان في حديث مع المستثمرين: “لكننا نضيف أيضا إلى ذلك سيناريو هبوطي، وما ينتج عن ذلك هو أن 95% من منهجية الاحتياطي لدينا مرجحة نحو بيئة ركود في عام 2023”.

وأضاف موينيهان يوم الجمعة أن هذه الحالة التشاؤمية، التي تعد أكثر سلبية مما كانت عليه في الربع الماضي، ترجح ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5% في وقت مبكر من هذا العام والبقاء عند 5% أو أعلى حتى نهاية عام 2024، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.