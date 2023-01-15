جورجيا تؤكد أنها لن تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا

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قالت تيا تسولوكياني وزيرة الثقافة والرياضة والشباب في جورجيا، إن بلادها لن تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لأنها لا تريد أن تتورط في هذا النزاع.

وأضافت: “لن تسمح السلطات الجورجية بأن تتورط دولتنا في مواجهة عسكرية، وبالتالي لن نتمكن طبعا من تقديم المساعدة العسكرية إلى أحد أطراف المواجهة (أوكرانيا). علاوة على ذلك، على حد علمي، يجري الحديث عن نقل الأسلحة التي اشتريناها في فترة سابقة من أوكرانيا”

وتابعت تيا تسولوكياني، التي تشغل كذلك منصب نائبة رئيس الوزراء في بلادها، أن جورجيا عانت وشهدت العديد من النزاعات المسلحة ومن واجب السلطات منع تكرار ذلك.

ويشار إلى أن صحيفة “يفروبيسكايا برافدا” الأوكرانية نشرت في الأسبوع الماضي مقالة بقلم القائم بالأعمال الأوكراني في جورجيا أندريه كاسيانوف، قال فيها إن كييف طلبت من تبليسي إعادة منظومات الدفاع الجوي “بوك” التي سلمتها لجورجيا في عام 2008.

وذكرت المقالة أن أوكرانيا طلبت أيضا من جورجيا تسليمها أنظمة “جافلين” المضادة للدبابات التي استلمتها سابقا من الولايات المتحدة.

وقال كاسيانوف إن جورجيا رفضت بشكل قاطع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.