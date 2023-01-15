وفي لحظة الكشف عن الفائزة، أغمضت غابرييل عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل، ثم ابتسمت بعد إعلان اسمها.

وعزفت الموسيقى الصاخبة، وتسلمت غابرييل باقة من الزهور، ملفوفة في وشاح الفائزة، ثم توجت باللقب.

وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لغابرييل.

وقال مسؤولو المنافسة، إن غابرييل هي أول أميركية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.