المالك الإماراتي لبيراميدز المصري يهدد بسحب استثماراته

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حذر رجل الأعمال الإماراتي، سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، بسحب استثماراته، معربا عن استيائه من القرارات التي تصدر بحق ناديه من جانب الاتحاد المصري للعبة.

وقال الشامسي في بيان عقب تعادل فريقه مع فيوتشر 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري وشهدت حالات تحكيمية عدة أثارت جدلا إن “هناك العديد من الأمور التي تدعو للاستياء وقرارات غير مفهومة في حق نادي بيراميدز على رأسها إقامة مباريات للفريق عصرا بينما تلعب الفرق المنافسة ليلا”.

واعتبر أن الاتحاد المصري قام بتعيين الحكم محمد معروف لمباراة بيراميدز وفيوتشر للمرة الثالثة على التوالي “رغم أنه تسبب في ضياع 5 نقاط من نادي بيراميدز في لقاءي فيوتشر بالموسم الماضي”، قائلا إنه “في حال تواصل الظلم على النادي، سنبدأ آسفين باتخاذ قرارات حاسمة في ما يخص مواصلة الاستثمار في النادي من عدمه”.

وردا على بيان الشامسي، أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في بيان رسمي “حرص الدولة على توفير وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة للمنظومة الرياضية المصرية لتكون جاذبة للاستثمارات الرياضية العربية والأجنبية”.

ومن جانبها، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب بيانا دعت فيه ملاك نادي بيراميدز لعقد جلسة لبحث ما ورد حيال الشكاوى وطرق التغلب عليها وعلاجها.