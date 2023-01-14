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بيتكوين تصعد إلى أعلى مستوياتها منذ انهيار بورصة “إف تي إكس”

14
JANUARY
2023
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تخطّت عملة “بيتكوين” عتبة الـ20 ألف دولار، اليوم السبت، بعد تحليق قوي يومي الخميس والجمعة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ مطلع نوفمبر الماضي.

وهذا السعر هو الأعلى لهذه العملة الرقمية منذ إفلاس انهيار بورصة “إف تي إكس”وتوجيه التهم الجنائية، الأمر الذي دمر قطاع العملات المشفرة مع ظهور أول بوادر متاعب بورصة التداول.

وكشفت بيانات أن العملة المشفرة تتحرك في مسارها لأطول سلسلة تحقيق مكاسب خاصة بها منذ بلوغها أوج تقدمها خلال يوليو 2020.

وصعدت عملات أخرى أيضاً، إذ قفزت عملة “إيثريوم” متخطية 1500 دولار اليوم السبت، ومع التنبؤ بعودة مفاجئة لحالة الهوس بالعملات المشفرة من جديد.

وقال جيك غوردون لدى “بيسبوك إنفيستمنت غروب” (Bespoke Investment Group): “تتجه عملة بتكوين على ما يبدو نحو الصعود متسقة مع حركة الأسهم والأصول مرتفعة المخاطر”.

وأمضت “بيتكوين” غالبية فترات السنة الماضية في التداول بموازاة سوق الأسهم، لا سيما أسهم الشركات التكنولوجية. تضرر الجميع من إطلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حملة لزيادة أسعار الفائدة وتقليص السيولة المالية لكبح أسرع معدل تضخم منذ عقود.

وقال كريس جافني، رئيس وحدة الأسواق العالمية لدى مصرف “تي آي أيه أيه بنك” (TIAA Bank): “سيطرت خلال الفترة الماضية وحتى الآن من السنة الجارية نغمة وجود مخاطرة، ما قدم المساعدة للعملات المشفرة. يرجع ذلك إلى أن التداول يتأثر بعوامل المخاطرة أكثر من أي عامل من عوامل الأساسيات”.

وأضاف أن مقتنصي الأوراق المالية الرخيصة ربما يخوضون غمار سوق العملات المشفرة عقب هبوطها على مدى شهور.

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