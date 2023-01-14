"فاينانشيال تايمز": الغرب يغير طريقة تفكيره في كيفية التغلب على ذكاء بوتين

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صحيفة "فاينانشيال تايمز" تتحدث في مقالها عن التحول الكبير في المواقف الغربية تجاه العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم السبت، إن الدول الغربية حاولت، دون فائدة، بطرق مختلفة تغيير عقلية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطريقة تفكيره.

وفي التفاصيل، أوردت الصحيفة أن الدول الغربية ظنت سابقاً، أن الأوكران قادرين بأنفسهم على البقاء، فترةً طويلة في القتال وصولاً حتى تأتي فرصة للتوصل إلى تسوية سلمية.

ووفق الصحيفة، "تحتاج القوات المسلحة الأوكرانية الآن إلى تحرير المزيد من الأراضي لتغيير مساعي روسيا، لكن هذا يتطلب دفعةً كبيرة للهجوم التالي". وهذا ما يفسر وعد