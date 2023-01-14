بريطانيا خططت لأكثر من 40 محاولة انقلاب.. أبرزها محاولة إطاحة عبد الناصر

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تحقيق لموقع "ديكلاسيفايد" يكشف أن المملكة المتحدة خطّطت أو نفذت أكثر من 40 محاولة إنقلاب ضد حكومات أجنبية في 27 دولة.

كشف تحقيق أجراه موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني، أنّ "المملكة المتحدة خطّطت أو نفذت أكثر من 40 محاولة إنقلاب ضد حكومات أجنبية في 27 دولة مختلفة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وبحسب ما جاء في التحقيق، فإن "الانقلاب الأكثر شهرة الذي قامت به المخابرات البريطانية منذ عام 1945 هو الإطاحة بالحكومة الإيرانية المنتخبة ديمقراطياً عام 1953، وهي عملية مخططة مع وكالة المخابرات المركزية".

وذكر الموقع أنّ "العملاء السريين البريطانيين خططوا أيضاً للإطاحة بالرئيس المصري جمال عبد الناصر واغتياله بعد توليه السلطة عقب ثورة وطنية عام 1952".

وقال الموقع إنّ "العمليات الاستخبارية البريطانية تراوحت بين علنية وسرية على حد سواء، مع نجاح بعضها من وجهة نظر المملكة، في حين فشل الكثير منها في تحقيق الأهداف المرجوة".

وفي وقت سابق، نشر موقع "ديكلاسيفايد" تقريراً يوثّق التدخلات العسكرية للمملكة المتحدة حول العالم، حيث يُظهر أنّ المملكة استخدمت جيشها، أو هددت باستخدام القوة العسكرية، أكثر بكثير مما يعلنه الإعلام الرسمي.

وكشف التقرير، بالاستناد إلى وثيقة رفعت عنها السرية مؤخراً، أنّ "الجيش قام بـ83 تدخلاً عسكرياً منذ العام 1945 في 47 دولة مختلفة".

وكان أبرز استخدامات البريطانيين للقوة هو الغزو العلني، أو المحاولات المسلحة للإطاحة بالحكومات، مثل غيانا البريطانية (غيانا الآن) في عام 1953، ومصر في الخمسينيات من القرن الماضي، والعراق في عام 2003 وليبيا في عام 2011.