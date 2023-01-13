العثور على وثيقة عند وزير العدل البرازيلي السابق تتضمن تدابير لقلب نتيجة الانتخابات

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وطنية - عثر في منزل وزير العدل في حكومة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مسودة بيان تنص على تدابير طارئة كانت ستسمح بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية".



وأوردت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" أنه "عثر على الوثيقة خلال مداهمات نفذتها الشرطة الفدرالية في منزل أندرسون توريس بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاض في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئا" في الهجوم الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة في برازيليا الأحد.