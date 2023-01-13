القضاء الأمريكي يفرض غرامة كبيرة على "منظمة ترامب"

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أعلن مدعي عام مانهاتن ألفين براغ في بيان يوم الجمعة، أن القضاء أصدر حكما على "منظمة ترامب" المملوكة لعائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال مدعي عام مانهاتن إن المحكمة نيويورك حكمت على "منظمة ترامب" بدفع غرامة قصوى قدرها 1.6 مليون يورو لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية.

وجرت محاكمة مجموعة ترامب المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتزوير بيانات محاسبة بهدف إخفاء مكافآت مالية تقاضاها بعض كبار الموظفين فيها عن مصلحة الضرائب.

وفي ديسمبر خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى إدانة "منظمة ترامب" المجموعة التابعة للرئيس السابق، بالاحتيال والتهرب الضريبي.

وقال المدعي العام في مانهاتن حينها إنه أول حكم يصدر بناء على القانون الجزائي على مجموعة ترامب التي تضم نوادي غولف وفنادق فاخرة وعقارات.

وعلى الرغم من أن المبلغ صغير نسبيا بالمقارنة مع حجم الشركة، إلا أن الحكم يشكل نكسة قضائية للرئيس السابق (2017-2021)، والمرشح رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2024.