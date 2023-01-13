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قادمة من دولة عربية.. السعودية تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحشيش مخبأة بطريقة ذكية (بالصور)

13
JANUARY
2023
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أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية محاولة تهريب حوالي 81 كيلوغراما من الحشيش المخدر، وعثرت عليها مخفية بطريقة ذكية في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الوديعة.

وأعلنت الهيئة أن عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر المنفذ المذكور كشفت وجود 81.3 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في تجويف سقف المركبة.

وأشارت إلى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة، "وتم بفضل الله القبض عليه وهو شخص واحد."

وشدّدت الهيئة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، والوقوف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، لتحقيق أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

كما أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن مكافأة مالية لمن يبلغ عن أي عملية تهريب للمخدرات، داعية الجميع للإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، ونشرت أرقام هواتف للتواصل، وعنوان بريد إلكتروني لهذا الغرض.

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