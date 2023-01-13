living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في فرنسا... ابنة الـ3 سنوات وجدت ميتة في غسالة ملابس!

13
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توفيت فتاة في الثالثة من عمرها بصورة غريبة، حيث عثر عليها في غسالة ملابس.

وقال ممثلو الادعاء العام إن سلطات باريس تحقق بشأن وفاة طفلة، تبلغ من العمر 3 سنوات، عُثر عليها في غسالة ملابس بشقة عائلتها.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أنه تم فتح تحقيق في الحادثة اليوم الجمعة لمعرفة سبب الوفاة، بعد اكتشاف الطفلة، التي لم يكشف عن اسمها، في شمال شرقي باريس مساء الخميس.

ويقود التحقيق وحدة خاصة لحماية القُصّر، بينما لم يقدم مكتب المدعي العام مزيدًا من التفاصيل.

ولم يؤكد مكتب المدعي العام تقريرًا نشر في صحيفة "لو باريزيان" اليومية مفاده أنها عثر عليها على قيد الحياة في الغسالة من قبل والدها وأحد أفراد أسرتها الآخرين، أثناء فترة الغداء، غير أنها توفيت بعد ساعة بينما كانت في وحدة رعاية الطوارئ بأحد مستشفيات العاصمة.

وبحسب عناصر التحقيق الأولى، فإن وفاة الطفلة كانت بسبب "الاختناق"، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الأمر لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إنه لم يتم العثور على أي أثر للعنف على جسد الطفلة، مضيفا أنه يجب إجراء تشريح للجثة.

وبحسب أقوال الأب، البالغ من العمر 48 عاما، فإن باب الغسالة كان مغلقا وقت اكتشافها ولم يتم تشغيل الأجهزة المنزلية قط خلال تلك الفترة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout