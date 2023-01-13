برلين تطالب روسيا بتوفير رعاية طبية "فورية" للمعارض أليكسي نافالني

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طالبت ألمانيا الجمعة بتوفير رعاية طبية عاجلة لمعارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني الذي أكد أنه مريض ومحروم من الرعاية في سجنه بروسيا.



وكان نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد الأربعاء أنه مصاب بعوارض انفلونزا ومنها الحمى، لكنه لا يزال في زنزانة في سجنه الخاضع لتدابير أمنية مشددة قرب موسكو ومحروم من أدوية أساسية.



وقالت المتحدثة الحكومية كريستيان هوفمان إن نافالني "بحاجة ماسة للمساعدة الطبية كما أشار العديد من الأطباء الروس. ندعو السلطات الروسية لتوفير ذلك فورا وبشكل تام".