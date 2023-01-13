جريمة غريبة... مقتل شابة في بريطانيا والشرطة تحتجز 7 كلاب!

A + A -

توفيت سيدة بريطانية وتم نقل أخرى للعلاج في إحدى المستشفيات بعد تعرضهما لهجوم "قاتل" من مجموعة كلاب في مقاطعة ساري بجنوب شرق إنكلترا، الخميس.



ورغم جهود المسعفين لإنقاذها، أعلنت شرطة ساري وفاة امرأة في العشرينات من عمرها في مكان الحادث بعد تعرضها للعض من 7 كلاب، وتم نقل المرأة الثانية للمستشفى لكن حالتها "ليست خطيرة"، وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية.



ولم يتم الكشف عن اسم المرأة، لكن الشرطة قالت إنه "تم إبلاغ أقرب أقربائها"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأخلت الشرطة موقع الحادث، واحتجزت الكلاب السبعة المتهمة بقتل الفتاة البريطانية.



وقال كبير المفتشين ألان سبروستون، من شرطة ساري: "هذا الحادث سيكون مصدر قلق للمجتمع المحلي وأود أن أطمئنهم أننا نعتقد أنه قد تم تحديد هوية جميع الكلاب وأنها في حجز الشرطة".



وأضاف: "تحقيقنا لمعرفة ملابسات الحادث لا يزال مستمرا".