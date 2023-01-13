وزير الخارجية التركي یتحدث عن احتمال لقائه بنظيره السوري مطلع الشهر المقبل

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صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأنه قد يجتمع مع نظيريه السوري فيصل المقداد والروسي سيرغي لافروف أوائل فبراير المقبل.





جاء ذلك ضمن تصريحات للصحفيين خلال زيارة الوزير التركي إلى رواندا في إطار جولة إفريقية، حيث تابع تشاووش أوغلو بأن "اللقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا قد يعقد أوائل فبراير المقبل"، فيما أوضح الوزير: "عرضت مواعيد لعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية الدول الثلاث الأسبوع المقبل، إلا أن هذه المواعيد لا تناسب برنامجنا، بالتالي لم يتحدد الموعد الدقيق للاجتماع بعد".