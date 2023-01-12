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رئيس كوريا الجنوبية يلمح إلى التسليح النووي

12
JANUARY
2023
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وطنية - أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الخميس، بأن رئيس البلاد يون سوك يول رفع من احتمالية التسليح النووي في اجتماع حكومي، على ما اوردت أيضا "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ).

وقال الرئيس يون لوزير الدفاع لي جونج سوب، أمس الأربعاء، في اجتماع بين وزارتي الدفاع والخارجية في شأن استراتيجية الدفاع في 2023، في مواجهة كوريا الشمالية بخاصة وإن لا يمكن الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية إلا من خلال قوتها.

وذكر يون: "إذا تنامى التهديد من برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي، يمكننا أن نضع أسلحة نووية تكتيكية (أمريكية) هنا في كوريا الجنوبية أو أن نحصل على أسلحة نووية بأنفسنا".

وأضاف الرئيس يون أن التاريخ أظهر أن الدول التي تعتمد على "السلام المزيف" لا يمكن أن تنجو، "والدول التي تسعى إلى السلام من خلال القوة ستظل موجودة".

وحاولت الوزارة توضيح تصريحات يون اليوم. ونقلت قناة "كيه بي إس" العامة عن نائب وزير الدفاع سين بيوم تشول قوله إن رئيس كوريا الجنوبية لم يدع إلى التسليح النووي.

وأضاف شين أن الرئيس أشار إلى تمديد استراتيجية الردع الكورية الجنوبية مع الولايات المتحدة، التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية باستخدام "النطاق الكامل" لقدراتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية في حالة نشوب صراع.

وختم شين تصريحاته بالقول إن الرئيس دعا إلى تعاون دفاعي أوثق مع الولايات المتحدة.

 

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