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القاهرة والرياض ترفضان تدخل إيران بشؤون المنطقة العربية وتعبران عن قلقهما على أمن الملاحة

12
JANUARY
2023
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رفضت السعودية ومصر التدخلات الإيرانية بشؤون المنطقة العربية، وأعربتا عن قلقهما إزاء استهداف جماعة الحوثي اليمنية أمن الممرات المائية لنقل الطاقة.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري سامح شكري، بالعاصمة الرياض.

ووفق البيان المشترك "اتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل للالتزامات الدولية النووية، وضمان سلمية برنامجها النووي".

كما اتفقا على "دعم جهود حث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية".

وأدان الجانبان السعودي والمصري "محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وخطوط التجارة الدولية".

وأكد البلدان أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بالممرات المائية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".

كما أعربا عن بالغ قلقهما من استمرار الحوثيين في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية، بما يؤثر سلبا على أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته.

روسيا اليوم
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