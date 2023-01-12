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الذهب يتجاوز 1900 دولار للأوقية بعد تباطؤ التضخم الأميركي

12
JANUARY
2023
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قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة متجاوزة مستوى 1900 دولار للأونصة قبل أن تقلص مكاسبها، الخميس، بعد بيانات تظهر مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة فيما عزز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأميركية في المستقبل.

وسجلت أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة تراجعا في ديسمبر للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف، وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى.

وبحلول الساعة 14:47 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1886.19 دولار للأونصة، بعدما بلغ في وقت سابق 1901.4 دولار، أعلى مستوى منذ مايو 2022.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1889.50 دولار للأونصة.

وفي أعقاب صدور بيانات التضخم، انخفض الدولار 0.5 بالمئة لأدنى مستوى منذ أوائل يونيو. ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 بالمئة إلى 23.74 دولار للأوقية، بعدما قفزت ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1752.18 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1059.04 دولار للأوقية.

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