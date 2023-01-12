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الإقامة في روسيا مقابل الاستثمار.. شروط وتفاصيل القرار

12
JANUARY
2023
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انطلاقا من يوم أمس الأربعاء (11 يناير 2023) بات بمقدور المستثمرين الأجانب في روسيا الحصول على تصريح الإقامة الدائمة بطريقة مبسطة، وذلك بحسب مرسوم حكومي.

وتتمحور فكرة المرسوم حول منح مستثمرين أجانب تصريح الإقامة بشكل مباشر دون الحصول على تصريح الإقامة المؤقتة، ويأتي ذلك في إطار معايير قامت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بتطويرها استنادا إلى أفضل الخبرات العالمية وطلبات مجتمع الأعمال.

ووفقا للمرسوم يمكن للأجانب الحصول على مثل هذه التفضيلات عن طريق استثمار ما لا يقل عن 15 مليون روبل في غضون ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة في مشاريع في الأقاليم الروسية ذات أهمية اجتماعية.

أو من خلال استثمار 30 مليون روبل في شركة روسية، ويشترط أن تعمل الشركة لمدة ثلاث سنوات على الأقل وفي السنة التي تسبق طلب تصريح الإقامة أن يتم سداد ضرائب واشتراكات (تأمينات اجتماعية) بقيمة 6 ملايين روبل.

كما يوجد خيار آخر وهو تسجيل ملكية لكيان قانوني (شركة) في روسيا على أن يمارس الكيان نشاط لمدة عامين وأن يسدد ضرائب سنويا بقيمة 4 ملايين روبل على الأقل قبل أن يتم التقدم بطلب الإقامة، بحسب ما صرح به نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي دميتري فولفاتش.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن المستثمر الأجنبي يمكنه أيضا الحصول على تصريح الإقامة بشكل مبسط من خلال شراء عقار أو عقارات في روسيا لأي غرض، على أن يتم شراء العقار في مرحلة طور البناء أو في غضون عامين من تاريخ الحصول على إذن استخدام العقار من الجهات الحكومية.

ويشترط أن تبلغ قيمة العقار 25 مليون روبل في روسيا، باستثناء موسكو يجب أن تكون قيمته 50 مليون روبل وفي الشرق الأقصى 20 مليون روبل كحد أدنى، كما يشترط أن لا يكون العقار مرهونا (خال من إشارات الرهن) ويجب أن يمر عام واحد على امتلاكه من أجل التقدم بطلب الحصول على الإقامة بشروط ميسرة.

ويرى فولفاتش أن مواطني الاتحاد الاقتصادي الآوراسي (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، قيرغيزستان) ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وآسيا سيكونون مهتمون في الحصول على تصريح الإقامة بطريقة مبسطة.

روسيا اليوم
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