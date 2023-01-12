"الأربعاء الأسود".. كم خسرت أميركا من حادث تعطل الطيران؟

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كان الأربعاء يوما أسود على قطاع الطيران في الولايات المتحدة، وفاقم الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع منذ الأزمة التي حلت به قبل أسابيع.

وأمرت السلطات الأميركية بوقف آلاف الرحلات الجوية في البلاد، الأربعاء، إثر عطل أصاب نظام (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة.

واستغرق الأمر عدة ساعات حتى بدأت الحركة بالعودة التدريجية إلى المطارات الأميركية.

2.5 مليون مسافر

وبالطبع كان للأمر ثمن باهظ فرقم الرحلات التي تأجلت وألغيت كان بالمئات (تحديدا عن الرقم 700 رحلة)، ثم ارتفع العدد إلى ألف، وظلت البيانات تتغير وترتفع إلى أن وصلت الطائرات المتأثرة إلى 21400، بحسب بيانات شركة "Cirium" للتحليل الجوي.

وهذه الطائرات كانت ستقل على الأقل 2.5 مليون مسافر في الولايات المتحدة عبر رحلات داخلية أو منها أو إليها.

ولا توجد حتى الآن تقديرات نهائية للخسائر التي منيت بها الولايات المتحدة، لكن مسؤولا أميركيا كبيرا قدرها بالملايين.

"خطأ غير مقصود"

وقال مسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية، مطلع على المراجعة الداخلية لما حدث، إن مهندسا في الهيئة استبدل ملفا بآخر (خاصا بالنظام) من دون أن يدرك الخطأ.

وأضاف أن ما جرى "خطأ غير مقصود أدى إلى خسارة البلاد الملايين" من الدولارات، بحسب شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية.

و"الأربعاء الأسود" لم يكن سوى أسوأ المحطات في مسيرة طويلة من التعثرات التي طالت قطاع الطيران الأميركي، إذ ألغيت عشرات آلاف الرحلات الجوية، هذا الشتاء.

وأدى هذا الأمر فرض مزيد من التأخيرات في جدول الرحلات، وفي النهاية حدثت فوضى هي الأسوأ في حركة الطيران منذ نحو عقد.